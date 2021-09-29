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آية الله خامنئي يوجه بمراعاة رفع مستوى الوعي العام والتوجيه الثقافي وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية والثورية كأولويات للعمل الإعلامي بالفترة الجديدة

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

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