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الادميرال ايراني: قواتنا البحرية متواجدة في البحار دوما لتوفیر الامن فیها

الادميرال ايراني: قواتنا البحرية متواجدة في البحار دوما لتوفیر الامن فیها
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني بان هذه القوة متواجدة في البحار دوما لتوفير الامن فيها.

العالم - ايران

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