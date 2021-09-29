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شاهد.. قطيع ماعز تائه يجوب شوارع أتلانتا الأمريكية

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

فوجئ سكان مدينة أتلانتا الامريكية بقطيع ماعز يتجول بين مباني المكاتب في أحد الأحياء الراقية بالمدينة.

العالم-منوعات

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