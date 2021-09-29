الذهب يصعد ويواجه ضغوطا من رهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1740.20 دولار.

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي “ما نشهده هذا الصباح مجرد قفزة فنية… نتوقع أن يسجل الذهب نحو 1500 دولار بحلول نهاية 2022 مع إتمام تقليص التحفيز مساره بحلول ذلك الوقت وتطلع (مجلس الاحتياطي) الاتحادي لبدء رفع أسعار الفائدة”.

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة أكثر من عشرة أشهر التي لامسها يوم الثلاثاء.

ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قليلا، فقد ظلت فوق 1.5 بالمئة، وهو مستوى شهدته آخر مرة في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.45 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.58 دولار وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1896.86 دولار.

المصدر: Investing.com