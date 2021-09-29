شاهد.. مراسلة العالم تكشف آخر مستجدات تعيين نجلاء بودين في تونس

العالم - مراسلون

وأضافت مراسلة العالم الزميلة منيرة الشريفي بأن هناك ترحيب لتعيين امراة لتولي منصب رئاسة الوزراء الذي هو امر يحدث لأول مرة في تونس وفي العالم العربي رغم ان شخصية بودين غير معروفة في الاوساط السياسية التونسية.

وأكدت مراسلة العالم على أن التحديات الاقتصادية تضغط بشدة على الشعب التونسي حيث توقع الجميع ان تكون شخصية التي تتولى منصب رئاسة الوزراء تكون لديها علم بالمجال الإقتصادي حيث بودين لم تتولى ادارة ملفات كبيرة او متعددة الجوانب.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان : "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال"

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.