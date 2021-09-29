العراق.. إجراءات أمنية إنتخابية بشأن المطارات والمنافذ والدراجات

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الأمنية للانتخابات أصدرت توجيهات وأوامر إلى اللجان الفرعية في المحافظات كافة"، مبيناً أنه "سيتم تحديد الحركة بين المحافظات وإغلاق جميع المطارات والمنافذ الحدودية من التاسع من تشرين الأول إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه".

وأضاف أن "تلك الإجراءات جاءت لتأمين الحماية الكاملة إلى العملية الانتخابية"، لافتاً إلى أنه "تم أيضاً منع حركة الدراجات النارية داخل المدن (والستوتات) وإتاحة الحركة لبقية العجلات من أجل تسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية".

وأكد أنه "تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية يوم الأحد الموافق العاشر من تشرين الأول، إذ أعلنت فيه الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لإقامتها.