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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
هيئة الأسرى: كيان الاحتلال ينفذ حملة جديدة من الإجراءات التنكيلية والعقابية بحق الأسرى الفلسطينيين في مختلف المعتقلات
المرجعية الدينية العليا بالعراق تدعو القائمين بأمر الانتخابات للعمل على اجرائها في أجواء بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو التدخلات الخارجية
المرجعية الدينية العليا في العراق تؤكد أنها لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق والأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم
السيد السيستاني: على الناخبين أخذ العِبَر من تجارب الماضي ويستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة
السيد السيستاني: الانتخابات الطريق الأسلم للعبور بالعراق لمستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، ولتفادي خطر الوقوع في مهاوي الفوضى
المرجع الديني الاعلى في العراق يصدر بيانا يحث الشعب العراقي على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات النيابية القادمة
مراسل العالم عن مصدر محلي: حريق كبير يلتهم عددا من القوارب البحرية في ميناء الشحر في حضرموت المحتلة جنوب شرق اليمن
مراسلة العالم: اطلاق بالونات حارقة من مواقع مختلفة في قطاع غزة نحو مستوطنات الاحتلال
آية الله خامنئي يوجه بمراعاة رفع مستوى الوعي العام والتوجيه الثقافي وتعزيز الشعور بالهوية الوطنية والثورية كأولويات للعمل الإعلامي بالفترة الجديدة
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يصدر حكما بتعيين الدكتور بيمان جبلي رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية
السيد السيستاني: الانتخابات الطريق الأسلم للعبور بالعراق لمستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، ولتفادي خطر الوقوع في مهاوي الفوضى
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش
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