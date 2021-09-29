الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
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المرجعية الدينية العليا في العراق تؤكد أنها لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق والأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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