رئيسي : سبيل معالجة المشاكل الراهنة يكمن في تطوير الانتاج الوطني

العالم- ايران

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسته اليوم الاربعاء.

من جهة ثانية اكد رئيسي أن استكمال عملية التطعيم ضد لقاح كورونا على صعيد البلاد ودعم المؤسسات الناشطة في مجال انتاج اللقاحات المحلية، مدرج على سلم اولويات الحكومة الجديدة.

ودعا رئيس الجمهورية، كافة المراكز الثقافية والتعليمية الى وضع خطط توعوية واتخاذ خطوات محسوبة وتدريجية لانجاز عملية التلقيح ضد كورونا بكل انسابية في ايران.

كما وجه شكره الى جميع العاملين على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ مؤكدا ان جهود هؤلاء حققت نقلة نوعية لاستكمال عملية التطعيم ضد هذا الوباء.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه رئيسي الى استعداد الدول المجاورة وغير المجاورة لرفع مستوى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ قائلا : ان تصدير الخدمات الهندسية والفنية في ضوء الطاقات المميزة لدى المختصين الايرانيين، يشكل احد ارضيات توسيع العلاقات الايرانية على الصعيدين الاقليمي والدولي.