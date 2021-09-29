الشيخ الزكزاكي: عندما يعطى الشعب الخيار لاتخاذ قراره سيختار النظام الاسلامي

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وأضاف الشيخ الزكزاكي في مقابلة مع قناة برس تي في نقلتها قناة العالم الإخبارية:"كنت طالبا في فرع الاقتصاد وكنت احضر الاجتماعات الاسلامية وكنت اشجع على نشر التعاليم الاسلامية وعندما كنا طلاب الجامعة كانت لدينا نشاطات اسلامية".

وتابع الشيخ الزكزاكي:"في نيجيريا كنا نشكل صدى الثورة الاسلامية في ايران وعندما يعطى الشعب الخيار لاتخاذ قراره سيختار النظام الاسلامي".

وقال الشيخ زكزاكي:"قضيت 9 سنوات في السجن سبعة منها كانت في ثمانينات القرن الماضي".

وتابع الشيخ الزكزاكي قائلاً:" كنا في الجامعة نشارك في المناسبات الدينية وان السلطات كانت تهاجم المشاركين، السلطات هاجمت منزلي وان العديد من الحاضرين في المنزل وخارجه قتلوا، قتل عددا من اولادي امام عيني وما هزني هو ان السلطات كانت تطلق الرصاص بصورة عشوائية".

وأضاف الشيخ الزكزاكي:"قتل عددا من اولادي امام عيني وما هزني هو ان السلطات كانت تطلق الرصاص بصورة عشوائية، زوجتي اصيبت في الهجوم في منطقة المعدة والفخذ ولاتزال هناك رصاصة في جسمها، هناك رصاصة في جسمي وانا اعاني الان من ضعف في البصر".

وأكد الشيخ الزكزاكي على أننا لانزال نعيش تحت اوامر السلطات ولايحق لنا التحدث عن الهجوم الذي تعرضنا له.

يتبع ..