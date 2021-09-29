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قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة شبابية صهيونية بالجليل

قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة شبابية صهيونية بالجليل
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 على الأقل جراء حادث مرور مساء يوم الأربعاء على شارع رقم 89 قرب حرفيش بين حافلة ركاب وشاحنة صغيرة ومركبات خاصة قرب الجليل.

العالم- فلسطين المحتلة

وأشارت التقارير الأولية التي أوردتها الطواقم الطبية من مكان الحادث إلى أن كانت تقل 40 شخصا على الأقل بينهم أطفال.

ووصفت حالة أربعة مصابين على الأقل بـ"الحرجة"، في حين أصيب خمسة آخرون بجراح بين "خطيرة ومتوسطة".

وأفادت المصادر بأن معظم ضحايا حادث الحافلة في الشمال هم من أعضاء حركة بني عكيفا الشبابية الصهيونية وكانوا في رحلة بمناسبة "عيد العرش".

إلى ذلك، صرح المتحدث باسم جيش الإحتلال الاسرائيلي بأن قوات الجيش هرعت للمساعدة في علاج الجرحى.

وتسبب الحادث في أزمة سير خانقة في المكان إذ تعطلت حركة المرور أمام السيارات في الاتجاهين.

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قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل أعضاء حركة شبابية صهيونية بالجليل