إضحك مع عنتر الإمارات.. دعا لمحاربة إيران وتحرير غزة من حماس

العالم – كشكول

كلام عنتر الامارات هذا، جاء في مقابلة مع صحيفة "غلوبس" الاقتصادية "الإسرائيلية"، حيث اتهم عنتر هذا المجتمع الدولي في المقابلة، من أنه يتيح للجمهورية الاسلامية الايرانية، بالبقاء والحفاظ على وجودها بدلا من محاربتها حتى النهاية. واضاف انه يجب ان "نشجع الشعب الإيراني في تطلعاته إلى حياة هادئة وحياة أفضل".

عنتريات عنتر الامارات لم تتوقف عند هذا الحد، بل ذهب بعيدا عندما قال بالضرس القاطع ان اماراته: "ملتزمة بمكافحة الإرهاب مع أصدقائها في المنطقة والعالم ومنهم إسرائيل.. فهذه الحرب ليست لاسرائيل فقط بل هي لنا جميعا". واضف مخاطبا حلفاءه الاسرائيليين:" أنتم تقومون بالكثير من وراء الكواليس، تعالوا حتى نكون شركاء ونشارك سوية بحرب مشتركة مع استخدام لغة مشتركة ضد الإرهاب المشترك".

شظايا عنتريات عنتر الامارات وصلت الى حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ايضا، حيث اتهمها ب"بالسيطرة على الجهاز التعليمي في قطاع غزة، وتستخدمه لتنشئة أجيال كاملة على الكراهية ولنضال غير مجد بدلا من دفع المجتمع إلى مستقبل أفضل".

حشر المسؤولين الاماراتيين انفسهم في قضايا اقليمية كبرى، ليست امرا جديدا، فهم يفعلون ذلك ارضاء لاسيادهم الجدد في تل ابيب، بعد ان فقدوا ثقتهم باسيادهم الامريكيين، الا انهم لا يأخذون بنظر الاعتبار تداعيات مثل هذه المواقف التي تتجاوز حجم امكانياتهم، فالنعيمي هذا، الذي يُقدم دائما على انه كبير مستشاري ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد، دعا في شهر اب / اوغسطس الماضي، خلال مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، "اسرائيل" الى تحرير غزة من حماس!!.

مرة اخرى يذهب النعيمي بعيدا في نصرته "الاسرائيليين" على الفلسطينيين، في تلك المقابلة، عند الحديث عن معركة "سيف القدس"، حيث يقول انه كتب مقالا في اسبوعية "نيوزويك" الامريكية قال فيه إن "علينا محاربة حرب الدعاية التي خسر فيها الإسرائيليون خلال الجولة القتالية الأخيرة.. لاحظت روايات مغلوطة مصدرها ليس فقط من الشرق الأوسط بل من الغرب. أحد الأخطاء الكبيرة المتكررة في الإعلام هو الوصف وكأن غزة محتلة من قبل الإسرائيليين وهي ليست كذلك. غزة تخضع لسيطرة حماس والشعب الفلسطيني في القطاع يعاني وليس بسبب الإسرائيليين. حان الوقت لتحرير غزة".

وحاول النعيمي تبرير الانتقادات التي وجهت ل"إسرائيل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إماراتيين خلال العدوان الاخير على غزة، بقوله ان هناك بين الاسرائيليين من انتقد الحرب معتبرا أن ذلك ليس مؤشرا على تأييد حماس.

رغم ان عنتر الامارات يعلم ان لا القوى الكبرى ولا ايران، تعير اهمية لموقف بلاده من الاتفاق النووي، الا انه ابى الا ان يدس أنفه في الموضوع النووي، فقال حول نية امريكا العودة الى الاتفاق النووي:"لدينا تاريخ واضح، الإيرانيون لم يحترموا الاتفاق والالتزامات من جميع النواحي، يريدون أن يكونوا قوة عالمية، وقد انتهكوا القانون في أوروبا، عندما دعموا في كثير من الحالات الأعمال الإرهابية، لذا العودة إلى الوراء خطأ، هذه الاتفاقية كما كانت لن تحل المشكلة".

قد يكون القارىء ينتظر منا ان نرد على ما جاء على لسان عنتر الامارات، الا اننا إكتفينا بنقل ما قاله دون رد، فلا رد لدينا على هذا العميل الاسرائيلي الرخيص، فكلامة هو اكبر ادانة له ولسيده ابن زايد.