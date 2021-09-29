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قائد قوة القدس العميد اسماعيل قاآني يلتقي وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان ويؤكد أهمية مكانة الوزارة في ضمان مصالح ايران

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

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