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عبداللهيان يصف قوة القدس التابعة لحرس الثورة بمقاتل بلا حدود لها حصة كبيرة في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة والعالم

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

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