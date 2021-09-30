الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مذبحة دامية في أحد سجون الإكوادور

مذبحة دامية في أحد سجون الإكوادور
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإكوادوري، غييرمو لاسو، الأربعاء إن حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية بين العصابات المتناحرة في أحد سجون الإكوادور وصلت إلى 116 قتيلا، فيما أصيب قرابة 80 آخرين. 

العالم - الأميركيتان

وأعلن الرئيس لاسو عن الحصيلة الجديدة في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر الأربعاء، واصفًا المذبحة في السجن بأنها "حدث مؤسف".

وشارك السجناء في حرب مسلحين بالبنادق والقنابل، يوم الثلاثاء، في مجمع سجن غواياكيل، بينما حاصر الجنود المنشأة، وهي واحدة من العديد من السجون المكتظة بالأعباء والتي تعاني من نقص الموظفين.

ويعتقد أن اشتباك السجناء مرتبط بعصابات المخدرات المكسيكية؛ وبشكل رئيسي عصابات سينالوا وخاليسكو للجيل الجديد.

وأعمال العنف التي وقعت يوم الثلاثاء هي الأحدث في سلسلة اشتباكات دامية في السجون أودت بحياة ما يقرب من 200 سجين في الإكوادور حتى الآن هذا العام.

وقالت سلطة السجون في تغريدة على تويتر إنه تأكد مقتل "أكثر من 100" سجين وإصابة 52 آخرين.

من جانبه، قال مكتب المدعي العام في وقت سابق يوم الأربعاء إن ستة على الأقل قطعت رؤوسهم، مضيفا أن ضابطي شرطة أصيبا في عملية استعادة السيطرة على السجن.

وأصبح نظام السجون في الإكوادور ساحة معركة لآلاف السجناء المرتبطين بعصابات المخدرات المكسيكية القوية.

وفي 23 فبراير/شباط، أدت أعمال شغب متزامنة في أربعة سجون بما في ذلك غواياكيل إلى مقتل 79 نزيلاً، وقطع رأس العديد منهم.

ويضم نظام السجون في الإكوادور 65 منشأة مصممة لنحو 30 ألف نزيل، ولكنها تضم ​​بالفعل 39 ألف نزيل، فضلا عن وجود نقص مزمن في الموظفين.

تقع الإكوادور بين كولومبيا وبيرو، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، وهي نقطة عبور رئيسية لشحنات المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

روابط ذات صلة

السجن المؤبد لداعشي فرنسي.. ماذا فعل في سوريا؟

رجل ايطالي يضرب شرطيا كي يدخل السجن لهذا السبب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصين تكشف عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة

بلاسخارت: بعثة الأمم المتحدة تواكب تحضيرات انتخابات العراق

وزير الدفاع العراقي يزور إيطاليا

واشنطن تسعى الى إعاقة عودة العلاقات بين عَمان ودمشق

تمديد التعبئة العامة في لبنان الى آخر السنة والسبب كورونا

فلسطين..الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد المقاوم في سرايا القدس علاء زيود