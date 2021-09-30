'فيسبوك' يعلن إطلاق خاصية الفيديوهات القصيرة

العالم - علوم و تكنولوجيا



وذكرت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أنها أطلقت الخاصية في الولايات المتحدة لنظامي التشغيل "iOS" و"Android".



وأوضحت "فيسبوك" أن الاعتماد على الفيديوهات القصيرة "Reels" يمكن أن يساعد على "توسيع قاعدة المتابعين وترفيه المعجبين".



وكشفت كذلك أن هذا النوع من الفيديوهات يمكن أن يحتوي على موسيقى ومؤثرات وتسجيلات صوتية والكثير من الميزات.



وستظهر "Reels" على شريط "آخر الأخبار" أو داخل المجموعات. وفي حال أعجب المشاهد بصانع الفيديو يمكنه بسهولة "متابعته" أو التعبير عن الإعجاب به أو مشاركته مع الأصدقاء.



وبإمكان منتج الفيديو مشاركة مقطعه على "فيسبوك" لنوعية معينة من الجمهور أو يجعله متاحا لجميع المستخدمين. فيما يجب ألا يقل عمر منشئ الفيديو عن 18 عاما.



كما تعمل "فيسبوك" على اختبار تقنية، تهدف إلى السماح لمنشئي المحتوى في "إنستغرام" بمشاركة فيديوهاتهم مباشرة على فيسبوك.