الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
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الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد المقاوم في سرايا القدس علاء زيود الذي استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة برقين فجر هذا اليوم

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

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