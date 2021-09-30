إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية

العالم - ايران

وبعث مكتب قائد الثورة الاسلامية بكتاب إلى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي يطالب فيه بمنع استيراد هذه المعدات وعلى وجه الخصوص العلامات التجارية الكورية ويعتبر أن استيراد هذه المعدات سوف يدمر الإنتاج المحلي.

وفور استلام كتاب قائد الثورة الاسلامية ، وجه مكتب رئاسة الجمهورية وزارتي التجارة والاقتصاد بمنع استيراد هذه المنتجات.

يذكر أن الشركات الكورية كانت تحتل حصة كبيرة في سوق الأدوات والأجهزة المنزلية في إيران قبل أن تترك هذا السوق بفعل الحظر المفروض على إيران وتمكن المنتجون الإيرانيون من سد الفجوة وتأمين احتياجات المواطنين من الأجهزة المنزلية.