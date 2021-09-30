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إسبانيا ترفع القيود على دخول الجماهير

إسبانيا ترفع القيود على دخول الجماهير
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

سيسمح للأندية الاسبانية بتشريع أبواب ملاعبها بسعة استيعاب 100% بدءا من الاسبوع الحالي، عقب رفع القيود الوطنية في الصراع ضد جائحة فيروس كورونا أمس.

العالم - رياضة

ورغم قرار الرفع، إلا أن القيود المحلية ستبقى سارية المفعول ما سيمنع نادي برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية ويرزح تحت الديون من تشريع أبواب ملعب «كامب نو» بسعة كاملة لدخول الجماهير.

وحدد المجلس الإسباني المشترك، وهو الهيئة التي تجمع القادة السياسيين المسؤولين عن القطاع الصحي من جميع المناطق الاسبانية، عدد الحضور في الدوري المحلي وكرة السلة و«غيرها من الأحداث الرياضية بنسبة تصل إلى 100% في الهواء الطلق و80% داخل قاعات»، بحسب ما جاء في بيان، وستستمر الإجراءات حتى نهاية أكتوبر، حيث ستتم إعادة تقييمها.

ومع ذلك، فقد تم الإبقاء على تدابير أخرى مثل الالتزام بارتداء القناع واحترام مسافة 1.5 متر بين كل شخص، مما يقوض منطقيا فكرة إقامة المباريات في ملاعب مكتملة.

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