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وصول أول شحنة مساعدات انسانية صينية إلى أفغانستان

وصول أول شحنة مساعدات انسانية صينية إلى أفغانستان
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الصيني  لدی أفغانستان وانغ يو عن وصول أول شحنة مساعدات إنسانية صينية إلى العاصمة الأفغانية كابول أمس الأربعاء.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال السفير الصيني عبر "تويتر" اليوم الخميس: "هذه المساعدة تدل على صداقة الشعب الصيني العميقة مع الشعب الأفغاني، وتدل على دور الصين كدولة مهمة".

وأضاف يو قائلا: "سيتم تسليم المساعدة إلى وزارة اللاجئين".

وفي وقت سابق، أعلن ​وزير​ خارجية ​الصين​ ​وانغ يي​ أن العقوبات أو القيود الأحادية المختلفة على ​أفغانستان​ يجب رفعها في أقرب وقت ممكن.

ونقلت ​وزارة الخارجية الصينية​ عن وانغ، قوله خلال الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية ​مجموعة العشرين​ بشأن أفغانستان، أن العقوبات الاقتصادية على أفغانستان يجب أن تنتهي.

واعتبر وزير الخارجية الصيني أن احتياطيات أفغانستان بالعملات الأجنبية هي أصول وطنية مملوكة لشعب أفغانستان، ويجب أن يستخدمها شعبها ولا يجب استخدامها كورقة مساومة لممارسة ضغط سياسي.

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