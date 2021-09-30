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اسلامي: تعامل الوكالة الذرية مع ايران مسيس وانتقائي وهو غير قانوني ومرفوض لكن ايران تعاملت بضبط النفس وحسن النية في سياق بناء الثقة

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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