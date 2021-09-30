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أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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انطلاق أول رحلة جوية تجارية مباشرة من البحرين نحو الكيان الصهيوني
جمعية الوفاق:الشعب البحريني لم يفوض النظام باقامة علاقات مع الكيان الصهيونى وسيتعاطى الشعب معها كتهديد لاستقراره ووجوده
جمعية الوفاق: أي تواجد صهيوني في البحرين يعني استفزازا لمشاعر البحرينيين ومحاولة يائسة لكسر كلمتهم وتجاوز لحق الشعب بقضاياه المصيرية
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: وزير خارجية الكيان الصهيوني مرفوض في البحرين وعليه ان لا يطأ ارضها
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: توصلنا الى تفاهمات جيدة مع المسؤولين الروس بخصوص انشاء وحدتين لتوليد الطاقة في ايران
اسلامي: تعامل الوكالة الذرية مع ايران مسيس وانتقائي وهو غير قانوني ومرفوض لكن ايران تعاملت بضبط النفس وحسن النية في سياق بناء الثقة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: برنامج ايران النووي سلمي ونسبة تخصيبها لليورانيوم هي بدرجة تكفي لتشغيل المشاريع السلمية
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي في تصريح بموسكو: على الوكالة الدولية الذرية الحذر من ان تتحول الى أداة بيد المجموعات الارهابية
الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد المقاوم في سرايا القدس علاء زيود الذي استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة برقين فجر هذا اليوم
استشهاد السيدة الفلسطينية التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها في باب السلسلة بالبلدة القديمه في القدس المحتلة
اسلامي: تعامل الوكالة الذرية مع ايران مسيس وانتقائي وهو غير قانوني ومرفوض لكن ايران تعاملت بضبط النفس وحسن النية في سياق بناء الثقة
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش
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