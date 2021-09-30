الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية: وزير خارجية الكيان الصهيوني مرفوض في البحرين وعليه ان لا يطأ ارضها

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

درعا.. توافد عشرات المسلحين لتسوية أوضاعهم بمدينة نوى

طالبان توعد بإطلاق مشاريع على مستوى المنطقة

زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية  اللبنانية قبالة رأس الناقورة

بالصور.. محاولة اغتيال قاضي عراقي بالرصاص

لوحة 'بادا شانرن'.. أغلى الأعمال الفنية السنغافورية

نزوح جماعي لقيادات حكومة هادي من مأرب