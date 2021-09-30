أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021

جوان ..

بكين تقول" لا " كبيرة لطلب واشنطن خفض إستيرادات الصين من النفط الإيراني

اطلاعات ..

إسلامي مدير منظمة الطاقة الذرية يتحدث عن تسارع وتيرة التعاون النووي بين إيران وروسيا

رويش ملت..

ممثل القائد في حرس الثورة .. أمريكا لم تعد قوة عظمى

سياست روز..

تفاقم أزمة الوقود في بريطانيا وصفوف طويلة من السيارات أمام محطات الوقود ووقوع صدامات

قدس ..

خريف ساخن في بريطانيا في ظل أزمة الوقود ونقص عرض المواد الغذائية

وطن امروز..

وزير الدفاع الأمريكي يعترف أمام مجلس الشيوخ بهزيمة أمريكا في أفغانستان

كيهان ..

البرلمان العراقي يطالب إقليم كردستان بتسليم المشاركين بمؤتمر أربيل الصهيوني للقضاء

مردم سالاري ..

إستطلاعات الرأي بأستراليا تعكس مخاوف عميقة من الإنزلاق بمواجهة مع الصين بعد إتفاقية أوكوس

حمايت ..

تفاقم أجواء التوتر بين الهند وباكستان وتبادل للإتهامات بعد إحتكاك حدودي

جمهوري اسلامي ..

كوريا الشمالية تجري أول تجربة على صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت

رسالت ..

حركة حماس تتحدث عن قرب دخول الضفة الغربية مرحلة مواجهة شاملة مع الإحتلال

ابتكار ..

المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة يحذر من تطوير الكيان الصهيوني ترسانته النووية في الخفاء

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس

الصحافة الایرانیه

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، خفايا مؤتمر أربيل الصهيوني،..ان الهدف الرئيس لعقد مؤتمر اربيل, انعاش مسار التطبيع الذي يشهد نوع من الركود منذ هزيمة مهندسه الرئيسي اي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

إن مؤتمر أربيل هو حصيلة تنسيق بين الكيان الصهيوني وأمريكا بايدن مع شراذم وفلول النظام الصدامي البائد وجهات محلية والمسألة هنا هي ان تنظيم هذا المؤتمر في اربيل هو مجرد بداية لسيناريو جديد للتطبيع يستهدف والى جانب العراق كل من السعودية وسلطنة عمان وقطر وحتى باكستان ايضا .

وذلك بعد اعتراف البحرين والامارات بالكيان الصهيوني اواخر حكم ترامب , ودخول السودان والمغرب بشكل او بآخر الى هذا المسار كذلك .

ان هذا السيناريو الجديد واجه ضربة قاصمة في اول خطوة له , ضربة تمثلت في تسونامي ادانة رسمية وسياسية وشعبية شاملة في العراق, ومطالبات بمحاكمة ومعاقبة المشاركين في مؤتمر اربيل. وفي كل الاحوال ان تحول كردستان العراق الى ساحة لنشاطات الموساد ولشراذم ارهابية يحمل تهديدا لامن واستقرار العراق ولبلدان الجوار العراقي ايضا .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياسة روز عن الاجواء التي ترتبط بمستقبل الاتحاد الاوروبي في مقالها، الوصول إلى نهاية الطريق.. ان الهدف الغائي الرئيسي لتشكيل الاتحاد الاوروبي هو الوصول الى الوحدة الاوروبية المنشودة عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوحيد النقد وتسهيل الانتقال بين البلدان الاعضاء , ولكن ساهمت عدة عوامل في إضعاف الإتحاد الأوروبي أبرزها البركسيت وخروج بريطانيا من عضويته وتنامي التيارات الوطنية في بلدانه.

وهي تيارات تطالب بالانسحاب من عضوية هذا الاتحاد على اعتبار ان هذه العضوية تضعف الانتماءات القومية وخصوصيات كل بلد وحتى استقلاليته.

وبالطبع يلعب انقياد بعض البلدان الاوروبية للولايات المتحد كبيرا في دورا اضعاف الاتحاد الاوروبي وفي عرقلة تحقيق هدفة بايجاد كتلة اوروبية دولية كبرى , وجاءت اتفاقية اوكتوس التي وجهت ضربة قاسية لفرنسا لتعكس واقع تزعزع الاتحاد الاوروبي اذ لم يبد الاخير ولا اي بلد اوروبي لردود فعل جدية على صعيد دعم باريس او حتى التعاطف معها.

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على عقد مجلس الشيوخ الامريكي لجلسة استماع للقادة العسكريين بشأن الانسحاب من افغانستان وكتبت في تقريرها، إعتراف جنرالات أمريكا بالهزيمة بأفغانستان،..

أذعن وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن بفشل أمريكا وبهزيمتها في أفغانستان أمام مجلس الشيوخ هذا الاعتراف جاء في خضم تبريراته الخاصة لكيفية الانسحاب الامريكي الفوضوي من مطار كابول , والتي فجرت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة , انتقادات اعتبرت طريقة الانسحاب هذه اذلال صارخ لامريكا.

الوزير اوستن قال ان امريكا اخطأت في حساباتها ولم تتوقع احتمال انهيار الجيش الافغاني وسقوط حكومة كابل بهذه السرعة .

من جانبه قال رئيس الاركان الجنرال مارك ميلي امام مجلس الشيوخ ان ادراة بايدن تجاهلت توصياته الداعية للابقاء على قوات محدودة بافغانستان لضمان توفر الارضيات المناسبة للانسحاب الكامل, واوضح ان البيت الابيض عجل بالانسحاب خلف مبرر تفادي اي تصعيد وخسائر.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، ينبغي للوكالة الدولية الإلتزام بميثاقها.. ان كل مؤسسة من مؤسسات منظمة الامم المتحدة لها ميثاق خاص واطار خاص لعملها وهدف غائي محدد .

فمنظمة الزراعة والغذاء الدولية معنية بهذا المجال فحسب ومنظمة الصحة الدولية بالاطار الصحي فحسب وهكذا , ومن هنا تنحصر مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقضايا التقنية الخاصة بالصناعة النووية .

إن المشكلة الرئيسية على صعيد تعامل بلادنا مع هذه الوكالة الدولية ترتبط بخروجها عن مهامها التقنية وحياديتها وتحولها لاداة ضغط توجهها امريكا وحليفاتها الغربيات كيفما شاءت لابتزاز الاخرين.

ان النفوذ الامريكي على الامم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة يعيق عمل هذه المنظمة الدولية ويحرف مؤسساتها وخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مسارها الصحيح , وهذا هو ما حذرت منه ايران دائما وتحذر منه اليوم ايضا بشكل خاص .

حمايت ..

في مقالها الذي يحمل عنوان، عقبات تحول دون وصول بن سلمان للعرش .. يرى خبراء في الشؤون السعودية ان ولي العهد محمد بن سلمان يعتبر ان جلوسه على عرش المملكة بعد والده الملك امر مضمون ولكن الامور قد تأخذ منحى آخر في نهاية المطاف..

إن تحقيق بن سلمان حلمه يصطدم بثلاث عقبات كبرى, الأولى وجود معارضة قوية في البلاط ومؤسسات السلطة له وهي معارضة تعتبر ان بن سلمان اغتصب منصب ولي العهد باقالة ولي العهد السابق محمد بن نايف بالقوة والحلول محله رغم عدم تاييد لجنة شورى البيعة.

والعقبة الثانية وجود رفض دولي واسع لبن سلمان بعد فضيحة قتل خاشقجي , والعقبة الثالثة تتمثل بوجود شكوك داخلية واسعة لقدرته وكفاءته على ادارة شؤون البلاد وهو الذي ورطها في حرب اليمن وفي تدخلات ومغامرات ومشاريع فاشلة ومكلفة فاشلة .

مردم سالاري ...

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا يتحدث عن، خوف الأستراليين من خوض صراع مع الصين،.. عكست نتائج استطلاع للراي في استراليا بعد ابرام اتفاقية اوكوس مع امريكا وبريطانيا عن وجود هواجس قوية من احتمال الانزلاق في مواجهة وصراع مع الصين.

إن هذا الإستطلاع كشف عن تأييد إلغاء صفقة الغواصات مع فرنسا ورفض أي تحرك ضد الصين بنفس الوقت وقال اكثر من خمسة وخمسين بالمئة من المستطلعين ان اتفاقية اوكوس قد تجر استراليا لمتاهات صراع معقد وخطير مع الصين التي تعتبر قوة عظمى.