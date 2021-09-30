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ايران وعمان تبحثان بشان التعاون الاقتصادي والقنصلي

ايران وعمان تبحثان بشان التعاون الاقتصادي والقنصلي
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية مساعد وزير الخارجية العماني في الشؤون الدبلوماسية.

العالم - ايران

والتقى السيد كاظم سجادي مساعد وزير الخارجية العماني مساعد وزارة الخارجية العماني في الشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي لبحث مختلف القضايا في العلاقات الإيرانية العمانية ، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والبرلماني والقنصلي.

وزار سجادي خلال هذه الزيارة بعض مراكز النشاط الاقتصادي والأعمال الإيرانية في مسقط.

والتقى مساعد وزير الخارجية في الشؤون القنصلية والبرلمانية بخارج البلاد في عمان ، أمس الثلاثاء بالإيرانيين المقيمين في عمان.

وأعرب عن أمله لتأسيس منظمة إيرانية في عمان بجهود الإيرانيين المقيمين وبدعم سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية هناك.

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