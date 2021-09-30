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تعيين كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في "لجنة شؤون الدولة" أعلى هيئة حكومية في كوريا الشمالية

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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