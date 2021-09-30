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وسائل اعلام عبرية: إغلاق ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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