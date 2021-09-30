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فرنسا تهدد بريطانيا جراء نزاع حول حقوق الصيد

فرنسا تهدد بريطانيا جراء نزاع حول حقوق الصيد
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

هددت الحكومة الفرنسية بريطانيا بإجراءات انتقامية بسبب نزاع حول حقوق الصيد في مياه جزيرة جيرسي الواقعة في القنال البريطانية.

العالم - أوروبا

وفي توتر جديد بين البلدين على خلفية رفض لندن طلبات تراخيص الصيادين الفرنسيين في مياه جيرسي ومناطق أخرى، ما اعتبرته باريس معارضا للتفاهمات ضمن اتفاق البريكست، توعدت فرنسا باتخاذ خطوات جوابية ضد بريطانيا بالتنسيق مع دول الاتحاد، وطالبت لندن بتصحيح الموقف.

وقالت الوزيرة المسؤولة عن السياسة البحرية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، أنيك جيراردين، أمس الثلاثاء، إن باريس أبلغت المفوضية الأوروبية بالفعل بأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يتم احترامه في هذا الصدد.

وأضافت جيراردين، بعد اجتماع مع مهنيي صيد الأسماك الفرنسيين: "لقد أرسلنا جميع البيانات المطلوبة، هذه الركلة الجديدة من البريطانيين هي دليل على عدم استعدادهم للتعاون" في تنفيذ اتفاقية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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فرنسا تهدد بريطانيا جراء نزاع حول حقوق الصيد

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