الرئيس اللبناني يستقبل رئيس الوزراء الأردني

العالم_لبنان

ولفت إلى أنه أكد للرئيس اللبناني على دعم الاردن لاحتياجات لبنان و"لدينا جملة من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من الوزراء سيما في مجال الطاقة والكهرباء".

واوضح: نسعى لايجاد وسائل لتأمين الكهرباء للبنان بالتعاون مع مصر، ولا ندخر اي جهد بقياة الملك الاردني لدعم لبنان.

و استقبل الرئيس اللبناني اليوم الخميس رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني بشر الخصاونة على رأس وفد وزاري في اطار زيارة عمل الى لبنان.

و قبل ذلك أشار رئيس الوزراء الأردني ​بشر الخصاونة​ في مؤتمر صحافي بعد لقائه رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ إلى أنه سعيد بأن اكون في لبنان للتعبير عن التضامن المستمر للاردن بقيادة الملك عبدالله والكلمات المؤثرة والطيبة التي اشار بها ميقاتي تجاه الاردن هي كلمات من القلب ونبادلها للبنان شعبًا ومؤسسات.

ولفت إلى أنه نحن لدينا اهتمام بدعم استقرار لبنان واعادة نهضته ولن نتأخر بما لدينا من امكانيات من الاستجابة الى كل الاحتياجات وسنساعد في معالجة بعض تحديات الطاقة، معتبرًا أنه تحدثا في بعض الاتفاقيات التي تحتاج الى مصادقة ولكن لم ندخل في التفاصيل.

واكد أن المقصد الرئيسي من هذه الزيارة هو كي نتضامن مع لبنان من منطلق الاحساس الاردني وسنؤجل الحديث التفصيلي في الاتفاقيات، موضحًا أن الملك الاردني في كلمته في الامم المتحدة اشار الى ضرورة مساعدة لبنان.

واعتبر أنه نحن في الاردن لم تكن لدينا خلافات مع احد وسنستمر بعلاقتنا بمحيطنا العربي ونحن ملتزمون بميثاق الامم المتحدة ولدينا مقاربات لتأمين احتياجات لبنان من خلال توفير الحاضنة العربية.

و بدوره أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الاردني بشر الخصاونة، الى انه اعبر عن سعادتي الكبيرة في استقبال رئيس الوزراء الاردني، فاليوم الزيارة على رمزيتها للتعبير عن التضامن والاخوة مع لبنان والشعب اللبناني، لافتا الى أن الاردن كان دائما الى جانب لبنان والعلاقة تاريخية بين البلدين.

ولفت ميقاتي الى انه تطرقنا الى العلاقات الثنائية خاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الاردن والغاز المصري وتحدثنا عن اللجنة المشتركة بين لبنان والاردن ونريد الاتفاقيات ان تكون مفيدة لا صوريّة.

وختم كلامه ندعو الله ان يحفظ لبنان وشعبه ومؤسساته وان ينعم عليه بالامن والرفاه والاستقرار.

العالم_لبنان

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