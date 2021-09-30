ضربات المقاومة الفلسطينية الى استخبارات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة

العالم- فلسطين

وبين المصدر الامني للصحيفة ان التدابير الأمنية الفلسطينية المشدّدة على طول حدود القطاع وعلى المعابر مع الاحتلال، ألجأت السلطات الإسرائيلية إلى العمل على إدخال أجهزة صغيرة الحجم إلى غزة عبر الطائرات المسيّرة، لتتمّ زراعتها من خلال عملاء محليين في أماكن ومراكز قيادية.

وقالت ان هناك تطورّاً وزيادة كبيرة في تلك المحاولات، لكن أجهزة أمن المقاومة استطاعت خلال الفترة الأخيرة، إحباط جزء كبير من هذه الجهود التقنية التي بذلها الاحتلال، وهو ما يأتي استكمالاً لتفكيك منظومات تجسّسية جرى زرعها خلال السنوات الماضية.