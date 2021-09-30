الجهاد الاسلامي: الشهداء يعيدون البوصلة لجنين والمقاومة تلقن الاحتلال صفعات قوية

العالم- فلسطين

وقال القيادي عز الدين ان الاحتلال يتلقى صفعات قوية من جنين بداية من نفق الحرية بسجن جلبوع حتى مواجهات اليوم ، مبيناً ان الاحتلال وضع على سلم أولوياته ضرب جنين لكن المقاومين سيبقون له بالمرصاد وسيدحرون هذا الاحتلال.

وأشار الى ان الاحتلال يحاول ضرب المجاهدين في جنين التي تعود للصدارة من خلال دماء شهدائها ، مؤكداً ان الضفة كاملة منتفضة بوجه العدو ولن ينال الاحتلال من عزيمة أبناء شعبنا كما سيبقى الاحتلال يعاني من مدينة جنين.

واشار الى ان الشهيد زيود كان صديقا للشهيد أسامة صبح وكانا يسيران على نهج واحد.

وكانت مصادر طبية، أعلنت استشهاد المقاوم الزيود (22 عاماً) العضو في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة بروقين شمال الضفة الغربية خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة .

وبحسب المصادر فإن الشهيد الزيود، من بلدة سيلة الحارثية القريبة من مدينة جينين.

وقالت مصادر محلية في البلدة:"إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بمحاصرة الأسير الجريح محمد زرعيني في منطقة جبل الخصم في برقين وطالبت عبر مكبرات الصوت المتواجدين فيه بالخروج ومغادرته."