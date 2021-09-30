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لبنان..

صدور قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع "صندوق النقد الدولي"

صدور قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

صدر اليوم في لبنان قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد التوافق بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي .

العالم -لبنان

وجاء في نص القرار: "بناء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ولما كان يتوجب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافي مالي واقتصادي، لذلك، وبناء على ما ورد اعلاه، وعلى التوافق بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ، يفوض السيد رئيس الجمهورية الوفد المشار اليه ادناه بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة،على أن يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من اصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع او الملفات المطروحة في مسارالتفاوض".

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