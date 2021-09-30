الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات الاميركية تستقدم أسلحة وذخيرة لمحيط قاعدتين بريف ديرالزور

القوات الاميركية تستقدم أسلحة وذخيرة لمحيط قاعدتين بريف ديرالزور
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

استقدمت قوات الاحتلال الاميركي شحنة من الأسلحة والذخيرة الى محيط قاعدتي العمر وكونيكو النفطية في ريف ديرالزور الشرقي.

العالم - سوريا

وافادت مصادر محلية ان القوات الاميركية قامت باستخدام الاسلحة والذخيرة في محيط المناطق المذكورة بهدف تجريبها.

وكانت القوات الأميركية المتمركزة شرقي سوريل قتلت 3 أشخاص بالرصاص، خلال عملية إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور فجر يوم الاحد الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن مصادر أهلية، إن القوات الأميركية المتمركزة شرقي البلاد قتلت 3 أشخاص بالرصاص، خلال عملية إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور، وأن مجموعة من القوات الأميركية نفذت إنزالا جويا بطائرات مروحية في القرية الواقعة على ضفة نهر الفرات، "بالتوازي مع إطلاق نار كثيف على المنازل والأراضي الزراعية أدى إلى مقتل 3 أشخاص"​​​.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بالفيديو.. إنفجار حراقة نفط شرق دير الزور

مقتل وإصابة عدد من مسلحي 'قسد' في ريف دير الزور

خلال إنزال جوي.. الاحتلال الأمريكي يقتل 3 سوريين بريف دير الزور

مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق نار في البصيرة بريف دير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. "لابيد" في المنامة بعد التطبيع والانتخابات العراقية وزخم المرجعية الدينية

إثيوبيا تطرد 7 موظفين أمميين كبار

شاهد بالفيديو.. تشييع فلسطينيين استشهدوا بعملية اعدام اسرائيلية واضحة الادلة

رئيسي يدعو لقيود ذكية بشان كورونا تجريبياً في إحدى المحافظات

لماذا يعاني البعض من أعراض الشيخوخة المبكرة المترافقة مع الأمراض؟!

شاهد بالفيديو.. مسؤول عربي رفيع يحط بلبنان.. كسر آخر للحصار بدأته المقاومة