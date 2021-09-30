أميرعبداللهيان للسفير الآذربايجاني: تصريحات علييف مؤسفة

العالم - إيران

ولدى تسلمه نسخة من أوراق اعتماد علي علي زاده السفير الآذربيجاني الجديد لدى طهران اليوم الاربعاء أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان عن أمله بالتوفيق للسفير خلال مهمته في طهران، وشدد على أن أهمية العلاقات بين البلدين في إطار أواصر الجيرة.

وعبر أميرعبداللهيان عن استيائه من الإجراءات غير اللائقة التي قام بها حرس الحدود لجمهورية آذربيجان مؤخرا مع سائقي الشاحنات الإيرانية واعتقال اثنين منهم.

كما وصف وزير الخارجية الإيرانية التصريحات السلبية الاخيرة من قبل جمهورية آذربيجان بأنها مثيرة للاستغراب والأسف.

واستقبل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان اليوم الخميس سفراء جددا لعدد من الدول المعتمدين لدى طهران وتسلم منهم نسخا من أوراق اعتمادهم.

والسفر الجدد الذين استقبلهم أميرعبداللهيان هم سفراء جمهورية آذربيجان علي علي زاده وفنلندا كاري كاهيلودوتو وهولندا فرانسيسكوس يوهانس ماريا مولن وقبرص آندرياس پ.كوزوپيس وإسبانيا آنخل لوسادا فرناندس.

كما تسلم وزير الخارجية الإيراني اليوم وثائق اعتماد المنسق الجديد لمنظمة الامم المتحدة في إيران ‏UNRC شتيفان بريزنر وكذلك وثائق اعتماد الرئيس الجديد لمكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف UNICEF رابين ناندي.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا قدم كل من سفير قرغيزيا الجديد تورداقون صديق أف وسفير بلجيكا الجديد في طهران جيان ماركو ريتزو نسخة من أوراق اعتمادهما لوزير الخارجية الإيراني خلال لقائمها معه.