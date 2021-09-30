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فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على شرق البريج تجاوز لكل الخطوط الحمراء

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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