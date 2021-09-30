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مصر تتهم رجل أعمال باعداد مخطط لإحياء نشاط "الإخوان"

مصر تتهم رجل أعمال باعداد مخطط لإحياء نشاط
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها "إجهضت مخططا يستهدف إعادة إحياء نشاط "تنظيم الإخوان" من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته".

العالم- مصر

وقالت وزارة الداخلية إن المعلومات أشارت إلى اضطلاع يحيي مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز فى المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخواني المحبوس، صفوان ثابت.

وذكرت الوزارة أن صفوان ثابت رئيس شركة جهينة "كلف يحيي مهران باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته للتحايل على إجراءات التحفظ المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية للتنظيم" على حد تعبيرها.

وكانت منظمة العفو الدولية اكدت إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب باحتجاز رجل الأعمال البارز صفوان ثابت وابنه بشكل تعسفي في ظروف ترقى إلى التعذيب.

وأضافت المنظمة أن السلطات أقدمت على ذلك انتقاما منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.

وأكدت أن المخاوف تتزايد على صحة صفوان ثابت البالغ 75 عاما، مؤسس شركة "جهينة" إحدى أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر، الذي ألقي القبض عليه في 2 يناير 2020.

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