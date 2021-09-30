سفير روسيا بدمشق: هزيمة الإرهاب في سورية حالت دون انتقاله لدول أخرى

العالم - سوريا

وأوضح يفيموف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم بمناسبة الذكرى السادسة لبدء مشاركة القوات الروسية في عمليات مكافحة الإرهاب أنه تم بشكل حاسم إفشال مخططات القوى الخارجية الهدامة التي راهنت على التدخل في شؤون سورية الداخلية وباستخدام القوة.

ودعا إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية عبر الحوار بين السوريين أنفسهم دون تدخل خارجي استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 مشيرا إلى أن صيغ الحل السياسي للأزمة في سورية تلعب دورا مهما في استقرار الوضع فيها.

وأشار يفيموف إلى مساهمة القوات الروسية في دحر الإرهابيين من الأراضي السورية لافتا إلى أنه على مدى السنوات التي مرت منذ بداية الأزمة تمكنت الدولة السورية من إظهار نهج مسؤول وبفضل ذلك نالت على الدوام ثقة كاملة ودعما واسعا من شعبها.

ولفت يفيموف إلى فشل الدول المعادية لسورية بفرض عزلة دولية عليها موضحا أن استعادة سورية لموقعها في الأسرة العربية والمجتمع الدولي ككل ليست سوى مسألة وقت وقال “يبقى التحدي الأكبر هو المحاولات المستمرة من قبل بعض الأطراف الخارجية للتدخل أو تعطيل المحادثات السورية بشكل أو بآخر وهذا أمر غير مقبول قطعا”.

ودعا الأطراف الخارجية إلى الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للشعب السوري والابتعاد عن أجنداتهم الخاصة مشيرا إلى أن روسيا تبذل جهودا مستمرة لتقديم مساعدة متعددة الأوجه للسوريين في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإزالة مختلف الآثار السلبية التي أفرزتها الازمة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال: إن علاقاتنا التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية الثنائية مع سورية تعد إلى درجة كبيرة استمراراً وتطويراً للدعم الذي قدمته روسيا ولا تزال تقدمه لها في المجالين العسكري والسياسي.