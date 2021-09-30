الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المقداد: نرحب باي مبادرة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية

المقداد: نرحب باي مبادرة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم الخميس ان بلاده ترحب باي مبادرة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية.

العالم - سوريا

وفي تصريحه للوكالة العربية السورية للانباء (سانا) اوضح المقداد ان سوريا ترحب باي مبادرة لاستعادة العلاقات الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة ونتطلع الى ان يكون التعامل بين الدول العربية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقال المقداد: ان تغير الأجواء السياسية الدولية تجاه الشأن السوري بشكل عام وتراجع الاستهداف العدائي لسورية في الخطاب الرسمي لمعظم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة جاء واضحاً وجليا خلال أعمال الجمعية العامة.

وكان المقداد قد اكد في كلمة سوريا أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، أن معركة سوريا ضد الإرهاب متواصلة حتى تطهير كل أراضيها منه ولن يثنيها عن ذلك أي اعتداءات أو ضغوط خارجية وسيسجل التاريخ أن الشعب السوري لم يدافع فقط عن وطنه وحضارته في كفاحه ضد الإرهاب بل دافع أيضاً عن البشرية جمعاء مشدداً على أن سوريا تعمل على إنهاء الاحتلال الأجنبي عن أراضيها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

روابط ذات صلة

المقداد من الأمم المتحدة يؤكد: سنواصل معركتنا ضد الإرهاب

وزير خارجية الهند: ملتزمون بدعم سورية في مكافحة الإرهاب

شكري والمقداد يبحثان سبل إنهاء الأزمة في سوريا

فيصل المقداد: على القوات الأمريكية الرحيل عن سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: ناقشنا مع بوتين التعاون في مجال الفضاء

أولوية السياسة الخارجية الإيرانية تطوير العلاقات مع دول الجوار

العراق يلجأ للمحاكم الدولية لإعادة قطعه الأثرية المنهوبة

الزهار: "سيف القدس" مهدت طريقنا نحو المعركة الكبرى مع الاحتلال

إيران وكوريا الجنوبية تبحثان الأموال المجمدة والاتفاق النووي

سورية حاضرة غدا في معرض 'إكسبو دبي 2020'