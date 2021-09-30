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بالوثيقة.. المجمع الفقهي يدعو العراقيين للمشاركة الفاعلة بالانتخابات

بالوثيقة.. المجمع الفقهي يدعو العراقيين للمشاركة الفاعلة بالانتخابات
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

دعا المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، اليوم الخميس، إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، محذراً من أن العزوف يمثل إقراراً ببقاء وتفاقم الظلم والفساد.

العالك - العراق

وذكر المجمع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الانتخابات حق ضمنه الدستور العراقي للمواطنين، وأن التنازل عنه، وعدم ممارسته يفضي إلى جملة مفاسد ومخالفات لا يرتضيها الشرع الحنيف الذي جاء لإصلاح الناس في الحال والمال".

وأضاف، أن "العزوف عن المشاركة وعدم اختيار الأصلح في الانتخابات المقبلة في حقيقته إقرار ببقاء الظلم والفساد بل يؤدي إلى تفاقمه وانتشاره".

وتابع المجمع أن "الانتخابات التي انحصرت بها وسائل التغيير المتاحة، وتمثل امتداداً لمطالب المتظاهرين المطالبين بالاصلاح، تقتضي المشاركة الفاعلة، وتحري المرشح الصادق في أقواله، الخبير في أفعاله، الغيور على بلده، الأمين في أداء مسؤوليته، القوي في استحصال الحقوق المشروعة لمن انتخبوه".

ونوه بأن "حيازة بطاقة الناخب تضمن عدم استغلالها، وتحفظ حق صاحبها مهما كان موقفه من العملية السياسية"، مشددا على "الحرص على حيازتها وعدم التفريط بها".

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بالوثيقة.. المجمع الفقهي يدعو العراقيين للمشاركة الفاعلة بالانتخابات

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