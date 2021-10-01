وزير الخارجية الايراني يعزي برحيل عقيلة الامام موسى الصدر

العالم - ايران

وقال حسين امير عبداللهيان في برقيته ان الفقيدة الصابرة والمقاومة وقفت الى جانب الامام موسى الصدر في جميع السنوات العصيبة والمليئة بالتقلبات والجهاد في سبيل الله وخدمة الشعب اللبناني الشريف وقد لعبت دورا مؤثرا ومهما في استمرار نهج والمبادئ السامية للامام موسى الصدر .

واعرب وزير الخارجية عن اسفه وحزنه العميق لرحيل الفقيدة بروين خليلي عقيلة الامام الصدر مؤسس المجلس الشيعي الاعلى في لبنان وحركة امل .

وقدم تعازيه برحيل الفقيدة الصابرة والمتقية لاسرة الصدر الكريمة ولاسيما ابنائها الاعزاء سائلا المولى ان يلهم ذويها الصبر والسلوان وان يمن على الفقيدة بالرحمة والرضوان والاجر الجزيل وشفاعة وجوار السيدة زينب الكبرى عليها السلام .