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بالوثيقة.. الأردن يسمح للسفر البري مع العراق بعد سنوات من توقفه

بالوثيقة.. الأردن يسمح للسفر البري مع العراق بعد سنوات من توقفه
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

وافقت وزارة الداخلية الأردنية أمس الخميس على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة بعد سنوات من توقفه من خلال مركز حدود الكرامة وضمن الشروط الصحيحة المعتمدة.

العالم - العراق

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