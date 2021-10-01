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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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القافلة السابعة المحملة بالوقود الإيراني تصل الى لبنان على متن 35 شاحنة قادمة من ميناء بانياس السوري
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: ليعلم الاحتلال أن استمرار الجرائم ستكون صاعقا لتفجير الأوضاع وسيتحمل هو المسؤولية كاملة
حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة "إسرائيلية" في وادي مريمين جنوبي لبنان
فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال بأن الجريمة النكراء الأخيرة المتمثلة في إعدام الشهيد محمد عمار على شرق البريج تجاوز لكل الخطوط الحمراء
محمد عبدالسلام: من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل بوقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات
محمد عبدالسلام: شعبنا اليمني في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال ولن يقبل بأقل من حقه المشروع
متحدث الخارجية الايرانية: ايران لا تقبل أي تعهد خارج الاتفاق النووي وتنتظر إلغاء جميع اجراءات الحظر بحسب الاتفاق
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: نعتقد أن المحادثات النووية مع إيران ستستأنف في غضون فترة زمنية مقبولة
الرئيس التركي: الوقت حان لتطبيق "حل نهائي ومستدام" للنزاع في سوريا، وخاصة في محافظة إدلب وعلى الاميركيين ترك هذا البلد لشعبه عاجلا أم آجلا
الكرملين: الرئيسان الروسي والتركي أكدا التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشان طرد الإرهابيين من إدلب في شمال غرب سورية
بالوثيقة.. الأردن يسمح للسفر البري مع العراق بعد سنوات من توقفه
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش
وافقت وزارة الداخلية الأردنية أمس الخميس على فتح الحدود البرية أمام العراقيين المقيمين في المملكة بعد سنوات من توقفه من خلال مركز حدود الكرامة وضمن الشروط الصحيحة المعتمدة.
العالم - العراق
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
الأردن
كلمات دليلية :
العراق
الأردن
الداخلية الأردنية
فتح الحدود البرية
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