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شاهد..لماذا اختار الرئيس التونسي إمراة لرئاسة الحكومة؟

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

إعتبرت الباحثة بالشؤون المغاربية سهام عزوز تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد السيدة نجلاء بودن رئيسة للحكومة بانه يحمل رسالة للدول الغربية.

العالم - خاص بالعالم

وقالت عزوز في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان اختیار الرئيس سعيد السيدة نجلاء بودن كرئيسة للحكومة الجديدة يدل على ان المرأة التونسية أصبحت كفوءة وجديرة بان تتصدى رئاسة الحكومة وتلعب دوراً مهماً في إدارة الدولة والسلطة.

وأضافت: ان تعيين الرئيس سعيد إمراة لتشكيل الحكومة في تونس يحمل رسالة طمأنة للغرب بان تونس بلد ذو توجهات منفتحة ويحترم كافة كوادره ويتيح الفرصة لكل من يستطيع ان يقدم الأفضل للبلد، سواء رجالا كانوا اونساءا.

وأوضحت عزوز إن تعيين الرئيس سعيد شخصية آكاديمية وإدارية خارج المشهد السياسي في تونس لتشكيل الحكومة، كان بسبب المشهد السياسي المشوه في تونس لاسيما ملفات الفساد التي طالت العديد من الشخصيات السياسية، والإحتدام الساخن بين الاحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة.

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