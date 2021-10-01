المفوضية العراقية تحذر من شائعات لتخريب العملية الانتخابية

العالم - العراق

وقال عضو اعلام مفوضية الانتخابات، عماد جميل أمس الخميس، "للفرات نيوز" ان "ما ينشر حول تسجيل مواطنين من تولدات قديمة هدفه التخريب والتشويش على العملية الانتخابية".

واضاف ان "التسجيل البايومتري دقيق جدا ومن غير الممكن ان تحدث هكذا اخطاء، ونتحدى اي شخص ان يظهر هكذا خروقات من سجل الناخبين".

واشار جميل الى "اننا نتوقع ظهور العديد من هذه الاشاعات لهدف التشكيك والتخريب للعملية الانتخابية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم صورة لبيانات بطاقة انتخابية لرجل من محافظة نينوى من مواليد عام 1909 {112 سنة}.

من جانبها ردت مفوضية الانتخابات على ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي لبطاقة انتخابية لرجل معمر عراقي في محافظة نينوى تجاوز عمره القرن.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة،ان هذه الحالة حقيقية والرجل موجود أسمه وصورته ضمن المحدثين بايومتريا، وانه يبدو طاعناً في السن من خلال صورته التي أطلعنا عليها شخصياً.