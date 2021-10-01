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انطلاق مناورات "فاتحو خيبر" للقوة البرية في الجيش الإيراني شمال غربي البلاد

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

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