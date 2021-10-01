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شاهد: كيف الصداقة جعلت نجلاء بودن رئيسة لحكومة تونس

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

كشف الاعلامي والمحلل السياسي عامر عياد عن سبب تعيين الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رئيسة للحكومة وهو صداقتها مع زوجة الرئيس سعيد.

العالم - خاص بالعالم

وقال عياد في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان الرئيس قيس سعيد بتعينه السيدة نجلاء رئيسة للوزراء يريد ان يسيطر على الحكومة والسلطة في تونس.

وأوضح عياد ان تشكيل الحكومة في تونس كان مطلب وطني ودولي منذ اعلان سعيد اتخاذه الاجراءات الاستثنائية في يوم22 سبتمبر وبما اسموه المعارضين في تونس بالانقلاب على الدستور.

وادعى عياد ان السيدة نجلاء لا تتمتع بكفاءة اقتصادية واجتماعية وانها متهمة بملفات فساد مشبوة في التدريس العالي.

وبين عياد ان تعيين السيدة نجلاء بودن رئيسة للحكومة كان بسبب قرابتها من عائلة قيس سعيد وصاقتها مع زوجة سعيد واسترضاء للدول الغربية ولاسيما فرنسا.

واشار عياد ان تونس تعاني من ديون تفوق المئة بالمئة من الناتج المحلي الوطني والدولة بدون ميزانية تكميلة التي كان من المفروض تكون في مارس بميزانية تقدر بعشرين الف ميليار.

واكد عياد ان الرئيس التونسي وان غطى الانقلابه على الدستور بفستان امراة تبقى الحكومة الجديدة حكومة انقلاب لانها عينت على خلاف الدستور التونسي وستحاسب حكومة نجلاء يوما ما لانها تعاونت مع قيس سعيد.

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