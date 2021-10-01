الاحتلال يجري خناقا على الفلسطينيين من خلال المياه

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وكتبت ويستهايمر في مقالها ,انضممت إلى مجموعة من النشطاء في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية لمرافقة شاحنة تنقل المياه إلى عائلة الحمامدي، وهي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد تعيش في قرية صغيرة لا تصلها المياه الجارية , حسبما نقل موقع فلسطين اليوم.

وقالت: رحب جيش الاحتلال بجهودنا بوابل من الغاز المسيل للدموع، وفي وقت مبكر من بعد الظهر، كنت في غرفة الطوارئ بالقدس مع كسر في يدي.

وأوضحت أن عائلة حمامدي تعيش في منزل على بعد مئات الأمتار فقط من مستوطنة أفيغايل الإسرائيلية، وفي حين أن أفيغايل بؤرة استيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، فهي متصلة بشبكة المياه، وهو امتياز لا يمنحه جيش الاحتلال لجيران البؤرة الاستيطانية الفلسطينيين، وبدلاً من ذلك ، تُجبر عائلة الحمامدي على نقل المياه بالشاحنات، نظرًا للقيود الإسرائيلية على تطوير الطرق المحلية ، لا يمكن إجراء عمليات التسليم إلا باستخدام مركبة دفع رباعي على الطرق الوعرة مع سحب خزان مياه، تدفع الأسرة ما لا يقل عن خمسة أضعاف ما أدفعه مقابل المياه في القدس.

وشددت الكاتبة الصهيونية على تزايد العقبات، مع التوسع الأخير لأفيغايل، حيثُ أصبح سائقي الشاحنات اليوم أقل استعدادًا للمخاطرة بالطرق المزدحمة تحت تهديد عنف المستوطنين.

وأضافت: لم ننجح أبدًا في توصيل الماء، في غضون ثوانٍ من وصولنا قام الجيش بتفريقنا بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والعنف الجسدي الشديد، وألقوا ببعضنا عن الطريق واحتجزوا آخرين مع تقييد الركبة على الرقبة وعصب العينين، وذهبت الأسرة التي كنا نحاول إيصال المياه إليها يومًا آخر دون تلبية احتياجاتها الأساسية.

ولفتت الكاتبة إلى أن درجة العنف كانت جديرة بالاهتمام بما يكفي لجعل دورة الإعلام الإسرائيلي تدور، حتى أن الجيش فتح تحقيقًا ووبخ الضابط المسؤول عن سلوكه العنيف، لكن القضية الأساسية تبقى: لا شيء في حادثة 17 سبتمبر كان غير عادي، إن جهود حكومة وجيش الاحتلال وحركة المستوطنين لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المياه تستخدم على نطاق واسع عمليات الهدم والمصادرة، فالعنف المباشر وغير المباشر، هو عنصر أساسي للسيطرة الإسرائيلية على حقوق المياه الفلسطينية.

في منطقة مسافر يطا هذا العام، اقتلعت سلطات الاحتلال ودمرت شبكة إمدادات المياه الحيوية، لقد أجروا تدريبات في المناطق السكنية والزراعية ، مما أدى إلى إتلاف أنابيب المياه والصهاريج، مضيفةً لقد هدموا بئراً لجمع مياه الأمطار لإحدى المجتمعات المحلية العديدة التي تفتقر إلى المياه المنقولة بالأنابيب. استهداف البنية التحتية للمياه طريقة دقيقة ووحشية لجعل الحياة غير قابلة للعيش للفلسطينيين ، لا سيما في المنطقة ج.

واكملت الكاتبة مقالها، هذا العنف العسكري يعززه عنف المستوطنين. هذا الأسبوع فقط، تسبب العشرات من المستوطنين الملثمين في دمار قرية عائلة الحمامدي، مما أدى إلى إصابة 12 ساكنًا، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وتدمير كل ما في وسعهم، بما في ذلك خزانات المياه، وفي مسافر يطا ، تم إنشاء سبع مستوطنات غير قانونية في المنطقة هذا العام وحده ، ساهمت جميعها في زيادة عنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية.

واستدركت بالقول: تقع العديد من هذه المستوطنات الجديدة في مناطق رعي يملكها الفلسطينيون ، مما يؤدي إلى تدمير البيئة والأراضي وسبل عيش سكان المنطقة. واجه الرعاة مضايقات واعتداءات من هؤلاء المستوطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى آبار المياه الخاصة بقطيعهم.

وتابعت أيضاً: نشطاء التضامن ليسوا بمنأى عن هذا العنف. في مايو ، تعرض اثنان منهم برفقة راعي فلسطيني لهجوم وحشي من قبل المستوطنين الذين منعوا الوصول إلى بئر الري الخاص بقطيعه. وبينما ترتبط معظم المستوطنات الإسرائيلية بإمدادات المياه ، من المعروف أن المستوطنين يسيطرون على الينابيع الفلسطينية وحفر الري للاستخدامات الترفيهية والدينية.

وكتبت: عنف الدولة والمستوطنين ضد وصول المياه للفلسطينيين لا يقتصر على منطقة مسافر يطّا، حيثّ تم تدمير ثلث البنية التحتية للمياه في غزة خلال الحرب الأخيرة ، وترفض إسرائيل الاعتراف بحقوق المياه الجوفية التي وافقت عليها في اتفاقيات أوسلو قبل 25 عامًا، ونتيجة لذلك ، فإن إمدادات المياه الفلسطينية أقل بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية ، والوصول اليومي أقل بكثير مما يحصل عليه الإسرائيليون بما في ذلك المستوطنين.