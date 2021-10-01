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فرنسا تؤكد دعمها للانتقال السياسي في ليبيا

فرنسا تؤكد دعمها للانتقال السياسي في ليبيا
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد الممثل الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، أن عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تدعمه فرنسا، «حاسم في دعم عملية الانتقال السياسي والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر».

العالم-ليبيا

وأضاف، في كلمته خلال التصويت على قرار مجلس الأمن لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، أن دور البعثة الأممية «أساسي للمضي قدما في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك دعم الجهود الليبية لسحب القوات الأجنبية ، بدعم من المجتمع الدولي».حسبما نقلته وكالة الانباء الليبية.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على ضرورة إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في التجديد القادم في يناير 2022، بناءً على طلب الأمين العام، لافتا إلى أن «إعادة الهيكلة هذه ليست هدفاً في حد ذاتها. ويجب أن تكون أداة لتعزيز فعالية عمل البعثة».

وأوضح أن فرنسا ستنظم مع إيطاليا وألمانيا والأمم المتحدة، مؤتمرا دوليا حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات في باريس في 12 نوفمبر. وذلك بهدف دعم العملية السياسية، لا سيما تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية، وكذلك من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وعلى نطاق أوسع، لتحقيق الاستقرار، مع الأخذ بعين الاعتبار التداعيات الإقليمية للأزمة الليبية.

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