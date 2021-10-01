شاهد.. بريطانيا وأزمة امدادات الوقود

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وقد وضعت الحكومة البريطانية الجيش في حالة تأهب للقيام بعمليات توصيل الوقود إلى المحطات إذا لزم الأمر، وسط تهافت السائقين للتزود بالبنزين خوفا من نفاده.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا الموضوع، حيث كتب رئيس تحرير موقع رأي اليوم عبد الباري عطوان:"في بريطانيا ازمة محروقات وارفف فارغة في السوبرماركت ونقص غير مسبوق في سائقي الشاحنات ومطاعم تغلق ابوابها لعدم وجود عمالة رخيصة باختصار وضع اقتصادي صعب وطوابير امام محطات الوقود والسبب العنصرية واغلاق باب الهجرة وبريكست".

وجاء في تغريدة علی حساب "مجتهد فيديو":"فوضى عارمة أمام #محطات_الوقود في #بريطانيا.. سرقات واشتباكات عنيفة وطوابير طويلة لسيارات مستمرة.. #أزمة_الوقود ببريطانيا تؤثر حتى في قطاعات حيوية مثل سيارات الإسعاف".

وغرد حساب "مسك":"صحيفة "ذي جارديان" البريطانية، الثلاثاء، الثامن والعشرين من سبتمبر، سياسي ألماني يقول أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن أزمة الوقود في بريطانيا، وقال أولاف شولتز إن حرية تنقل العمالة جزء من الاتحاد الأوروبي "وعملنا بجد لإقناع البريطانيين بعدم المغادرة".

اما فهد العتيبي فغرد كاتباً:"أزمة الوقود الحالية في #بريطانيا هي بسبب، شيخوخة القوى العاملة في هذا المجال وعدم تغطيتهم لاوقات العمل على مدار الساعة، ونزوح العمال الأجانب عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي".