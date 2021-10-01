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العراق..

المفوضية تؤكد عدم وجود مادة قانونية تسمح بأخذ بصمات الراقدين بالحجر الصحي

المفوضية تؤكد عدم وجود مادة قانونية تسمح بأخذ بصمات الراقدين بالحجر الصحي
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، الجمعة ، التزامها بقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فيما أكدت عدموجود مادة قانونية تسمح للمفوضية بأخذ بصمات الراقدين في الحجر الصحي.

العالم - العراق

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إنه “لم ترد في القانون أي مادة أو أينص حول مشاركة الراقدين في المستشفى في الانتخابات، وأن المفوضية لا تستطيع مخالفة القانون“.

وأضافت أن “جائحة كورونا وظروف الحجر الصحي لا يسمحان للمفوضية بأخذ بيانات الراقدين وبصماتهم والتواصلمعهم“، لافتة الى “التزام المفوضية بالإجراءات الوقائية الصحية من أجل سلامة الموظفين والمواطنين، عبر توفيرالكمامات والمعقمات وتعفير الأماكن والمراكز الانتخابية“.

وأشارت الغلاي الى “وجود تنسيق بين مفوضية الانتخابات ولجنة الصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة ، من أجلتوفير وحدات طوارئ لأي حالة قد تحدث“.

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