مناورات 'فاتحو خيبر' الايرانية على حدود اذربيجان

العالم - ايران

وتم اختيار منقطة شمال غربي البلاد مسرحا لهذه المناورات لتكون هي الاخرى رسالة للجوار.

وقال قائد القوة البرية في الجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري:"نحن نحترم حسن الجوار مع كل دول الجوار، ولكن لا نتحمل بأي شكل من الاشكال وجود عناصر ارهابية من الكيان الصهيوني أو داعش في المنطقة".

المناورات انطلقت بحضور قائد القوة البرية للجيش العميد كيومرث حيدري وممثلي القيادة العامة لقوات الملسحة الايرانية. وبمشاركة مجموعة للطائرات المسيّرة، التي نفذت مسحا عاما لمنطقة العمليات، لينفذ لواء الرد السريع عمليات محمولة جوا، كما قامت وحدة المدفعية بقصف تمهيدي لأهداف محددة مسبقا، وتزامنا مع القصف، نفذت الوحدات المدرعة عمليات القوة الضاربة وحرباً الكترونية، بدعم ناري من مروحيات طيران الجيش من طراز كوبرا، في جميع مراحل المناورات.

رسالة اخرى دبلوماسية حملتها تصريحات وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، الذي أكد أنّ بلاده لن تتحمل أي أنشطة اسرائيلية تستهدف أمنها القومي، وستقوم باتخاذ ايِ اجراء لازم بهذا الصدد. عبداللهيان ولدى تسلمه نسخةً من أوراق اعتماد السفير الاذربيجاني الجديد في طهران، رفض تحركات الكيان الاسرائيلي على الحدود الاذرية الايرانية، واصفا التصريحات الأخيرة الصادرة عن باكو بالمثيرة للأسف والاستغراب، معتبراً أنّ إجراء مناورات عسكرية من قبل الدول داخل أراضيها يندرج في إطارِ السيادة الوطنية.