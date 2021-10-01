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الأحكام الظالمة على الأطباء الوطن- 2012

الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

یروى كتاب شوكة الإطباء محنة الكادر الطبي في ثورة البحرين قصص التنكيل التي تلقاها الاطباء بعد دخول الجيش البحريني لمجمع السلمانية الطبي على الاسنة اطباء عايشعوا الحدث وزجوا في المعتقلات.

العالم - لن ننسى

يوثق هذا الكتاب مجمومة من سير الانتهاكات والتعذيب التي تعرض لها الكادر الطبي داخل سجون البحرين بسبب معالجتهم للمحتجين وفق مبدأ الحياد الطبي الذي اخلت به السلطة البحرينية.

وأيدت محكمة التميز وهي اعلى محكمة بحرينية في اول تشرين أكتوبر 2012 الاحكام بالسجن لفترات تصل لخمسة اعوام لتسعة اطباء بسبب دورهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية عام 2011.

وقالت وكالة أنباء البحرين ان المحكمة رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وكانت محكمة الاستئناف حكمت في يوليو حزيران من العام 2012 بالسجن على الاطباء وهم على العكري 5 سنوات، ابراهيم الدمستاني 3 سنوات وكل من غسان ضيف وسعيد السماهيج سنة واحدة ومحمود أضعر 6 أشهر وضياء ابراهيم شهرين.

وتعود وقائع تلك القضية الى الاحتجاجات مطلع العام 2011 حيث واجه المتهون العاملون في مجمع السليمانية الطبي اتهامات تتعلق بالترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة وحجز حرية الافراد بغير وجه حق والتحريض على الكراهية الطائفية واتلاف ممتلكات عامة والدعوة لمسيرات وتنظيمها والاشتراك فيها.

والعاملون في القطاع الصحي في البحرين فؤجوا بانهم بمواجهة معركة بشأن الحياد الطبي كجزء من سياسية النظام البحريني القمعي.

وسلط البرنامج الضوء على كلمة الطبيب البحريني قاسم عمران والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري والطبيب على العكري الذي قال ان االاطباء اعتقلوا لانهم كانوا شهود عيان على جرائم النظام البحريني القمعية.

وقال ضيف البرنامج الإعلامي البحريني جواد عبدالوهاب ان النظام البحريني اعتداء واستهداف الكادر الطبي من اجل الانتقام منه بسبب المواقف الانسانية الذي ابدأها الكادر الطبي سواء في مجتمع السيمانية أو بشكل عام، ولانهم اصبحوا مصدر اعلامي بالغ الاهمية في توفير الارقام وتسجيل انتهاك حقوق الانسان للنظام البحريني.

مهنة الطبيب هي مهنة انسانية وهي من المهن التي تحتل مكانة عالية في المجتمع لكن النظام البحريني يحارب الكادر الطبي لان هناك من جسد معنى الطبيب على ارض الواقع ببعده الانساني ولم يدخله كما الدخله النظام البحريني في الحسبات السياسية.

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